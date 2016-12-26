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За последние месяцы в Украине снизились общие показатели преступности. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

«Статистика последних месяцев ноября и декабря (неполного) дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Шевченко, эти месяцы свидетельствуют и о росте показателей раскрываемости, и об уменьшении общих показателей преступности. «Но это только начало», – подчеркнул он.

 
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