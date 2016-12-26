Представители самопровозглашенных «Л/ДНР» заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух женщин, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в заявлении лидеров «Л/ДНР» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко, обнародованном на сайте НВФ ЛуганскИнформЦентр.

«В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими», – сказано в заявлении.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с Захарченко и Плотницким.

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована.

Позже Савченко заявила, что достигла результатов по обмену пленными.