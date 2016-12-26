Поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», - сказал источник агентства.

По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.