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В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом сообщает OilNews со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 40-50 коп./л стоимость всех топлив выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 у мейджоров достигла 25,50 грн/л, ДТ – 22,50 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» также повысила стоимость своих топлив на 0,5 грн/л. Так А-95 на АЗС «Авиас», «Мавекс», ANP и «Укрнафта» выросл до 22,65-22,70 грн/л, ДТ – до 20,50-20,55 грн/л.

Также стоимость топлив выросла в большинстве региональных АЗС.

Отметим, что основной рост стоимости топлив припал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривни до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железноджорожных партий топлива значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ – на 2 650 грн/т.

 
ForUm

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