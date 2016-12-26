Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 16 по 24 декабря сократились на 3,4%, или на 436 миллионов кубометров, - до 12,291 миллиарда кубометров с 12,727 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

По данным компании, 24 декабря из хранилищ было отобрано 47,4 миллиона кубометров газа.

Напомним, 16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) и начала его отбор.