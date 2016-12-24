Члены незаконных вооруженных формирований совершили несколько провокационных обстрелов в зоне АТО.

По данным пресс-центра штаба, уже через 25 минут после полуночи НВФ начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе Желтого на луганском направлении. Из тех же видов вооружения с 06:54 до 07:10, а позже с 09:30 до 09:45 – по Марьинке. Широкино обстреливали с 09:54 до 10:10. В 10:25-10:35 произошел обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия.

«Украинские военные на провокации не отвечали», - заверили в штабе.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».