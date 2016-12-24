Израиль не будет выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает строительство поселений на палестинских территориях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее условия», — говорится в заявлении.

В канцелярии Нетаньяху обвинили администрацию президента США Барака Обамы в том, что она «не только не защитила Израиль от этого несправедливого нападения в ООН, но и сотрудничала за кулисами с его зачинщиками», передает lenta.ru.

В то же время в Тель-Авиве выразили надежду на сотрудничество с избранным президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США, «чтобы свести на нет ущерб от этой абсурдной резолюции».

В свою очередь, заместитель советника по безопасности Белого дома Бен Родс заявил, что решение США воздержаться от голосования в СБ ООН выражает озабоченность Вашингтона стремительным расширением израильских поселений на палестинских территориях.

Представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса выразил мнение, что принятие резолюции нанесло удар по политике строительства поселений. «Это день победы международного права, победы языка цивилизованности и дипломатии и полного неприятия экстремистских сил в Израиле», — отметил он.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ кроме США, которые воздержались. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.