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Президент Украины Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Порошенко подписал соответствующий указ.

Председателем комитета назначен писатель Юрий Щербак.

В состав комитета по соглашению вошли 24 деятеля культуры и искусства. В частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

 
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