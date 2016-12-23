В Донецкой области в результате эскалации на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен, а восемь бойцов АТО погибли с 18 по 23 декабря. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, во время активной фазы 18 декабря на Светлодарской дуге один из украинских военнослужащий был ранен и попал в плен.

Лысенко не ответил на вопрос, есть ли подробная информация о нем. «Таких данных пока нет. Мы пытаемся установить его судьбу», - отметил Лысенко, сообщает ЛІГА.net.

«За весь период, начиная с 18 декабря по сегодняшний день погибли восемь военных», - подчеркнул Лысенко.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.

Однако, по информации секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

Утром 22 декабря враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, но получил отпор.