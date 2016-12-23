В Киеве возле бизнес-центра «Гулливер», где расположен офис медиа-холдинга «Вести», прошла акция в защиту депутата от «Народного фронта» Сергея Фаермарка.

Организаторы пикета распространили информацию, якобы работники порта «Южный» приехали в Киев, чтобы «закрыть» редакцию «Вестей». Сообщалось, что издание дискредитирует дноуглубительную компанию «Ян де Нул» и «обливает грязью двух патриотов с большой буквы – Сергея Фаермарка и Максима Широкова» (Максим Широков, директор южненского филиала АМПУ, - Ред.), сообщает Comments.UA.

При этом защитники Фаермарка угрожали провести в понедельник более масштабную акцию и штурмом взять редакцию, «переломав агентам Кремля руки и ноги».

В свою очередь «Вести» сообщили, что их пикетировали около 15 человек «со спитыми лицами, по внешнему виду похожие на бездомных». Люди держали в руках наспех сделанные плакаты и не могли объяснить их смысл. При этом они утверждали, что расположенный в Одесской области порт «Южный» находится в Крыму.

Некоторые участник акции признавались, что согласились постоять с плакатами за 50 гривен или горячую еду.

Напомним, депутата Сергея Фаермарка называют «смотрящим» за портовой отраслью Украины. В сентябре стало известно, что аффилированная с ним компания «Ян де Нул Украина» выиграла тендер на дноуглубление в порту «Южный», стоимостью 1 млрд грн, предложив за свои услуги самую высокую цену. Впоследствии решением премьер-министра Владимира Гройсмана результаты конкурса были аннулированы, а в СМИ начали появляться журналистские расследования, рассказывающие о деятельности Сергея Фаермарка. В ответ депутат назвал пишущих не о нем журналистов агентами Кремля. По его мнению, антикоррупционные расследования отпугивают инвесторов, «поверивших в Украину».

В свою очередь голландская дноуглубительная компания «Ван Оорд» обвинила депутата Сергея Фаермарка в давлении на СМИ, которые вскрывают коррупцию в украинских портах, рассказывая о политиках и чиновниках, выстраивающих коррупционные схемы. «Когда Украина ведет борьбу с агрессором, гибнут украинские воины, недопустимо спекулировать на патриотической теме, на теме защиты государства для оказания давления на журналистов, для запугивания сотрудников СМИ, рассказывающих о схемах воровства в портах и коррупции «смотрящих», - заявили голландские дноуглубители.