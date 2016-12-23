также в разделеОбщество
Полиция обнародовала фоторобот налетчика на синагогу в Умани 26
В «Правом секторе» и «Братстве» прокомментировали проверки ГПУ 67
НВФ совершили уже 6 обстрелов позиций ВСУ 177
ФРГ выплатит компенсацию семье погибшего в Берлине украинца 31
Штаб АТО предупреждает: НВФ готовят провокационные обстрелы 45
В зоне АТО заработал новый «режим тишины» 46
23 декабря. Картина дня 85
Более половины украинцев считают себя счастливыми 32
ВСУ установили блокпост на южной окраине Новолуганского 339
В Украине на выходных ухудшится погода 66
С начала года СБУ зафиксировала почти 250 кибератак на госструктуры 22
Данилюк считает коллектив «ПриватБанка» одним из лучших 49
ВСУ заняли Новолуганское в районе Светлодарской дуги 306
Боец АТО, который считался попавшим в плен на Светлодарской дуге, погиб 117
В КСУ объяснили, почему вынесли лишь 6 решений за год 36
НВФ трижды за день атаковали украинские позиции на Светлодарской дуге 74
На Херсонщине задержали браконьеров с «уловом» на 2 миллиона 112
Нацполиция запустила мобильное приложение 77

В Киеве возле бизнес-центра «Гулливер», где расположен офис медиа-холдинга «Вести», прошла акция в защиту депутата от «Народного фронта» Сергея Фаермарка.

Организаторы пикета распространили информацию, якобы работники порта «Южный» приехали в Киев, чтобы «закрыть» редакцию «Вестей». Сообщалось, что издание дискредитирует дноуглубительную компанию «Ян де Нул» и «обливает грязью двух патриотов с большой буквы – Сергея Фаермарка и Максима Широкова» (Максим Широков, директор южненского филиала АМПУ, - Ред.), сообщает Comments.UA.

При этом защитники Фаермарка угрожали провести в понедельник более масштабную акцию и штурмом взять редакцию, «переломав агентам Кремля руки и ноги».

В свою очередь «Вести» сообщили, что их пикетировали около 15 человек «со спитыми лицами, по внешнему виду похожие на бездомных». Люди держали в руках наспех сделанные плакаты и не могли объяснить их смысл. При этом они утверждали, что расположенный в Одесской области порт «Южный» находится в Крыму.

Некоторые участник акции признавались, что согласились постоять с плакатами за 50 гривен или горячую еду.

Напомним, депутата Сергея Фаермарка называют «смотрящим» за портовой отраслью Украины. В сентябре стало известно, что аффилированная с ним компания «Ян де Нул Украина» выиграла тендер на дноуглубление в порту «Южный», стоимостью 1 млрд грн, предложив за свои услуги самую высокую цену. Впоследствии решением премьер-министра Владимира Гройсмана результаты конкурса были аннулированы, а в СМИ начали появляться журналистские расследования, рассказывающие о деятельности Сергея Фаермарка. В ответ депутат назвал пишущих не о нем журналистов агентами Кремля. По его мнению, антикоррупционные расследования отпугивают инвесторов, «поверивших в Украину».

В свою очередь голландская дноуглубительная компания «Ван Оорд» обвинила депутата Сергея Фаермарка в давлении на СМИ, которые вскрывают коррупцию в украинских портах, рассказывая о политиках и чиновниках, выстраивающих коррупционные схемы. «Когда Украина ведет борьбу с агрессором, гибнут украинские воины, недопустимо спекулировать на патриотической теме, на теме защиты государства для оказания давления на журналистов, для запугивания сотрудников СМИ, рассказывающих о схемах воровства в портах и коррупции «смотрящих», - заявили голландские дноуглубители.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

94
Теги
Ботинки зимние