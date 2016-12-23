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Люди, угнавшие ливийский самолет, начали отпускать пассажиров. Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. 

«Освобождена первая группа женщин и детей», - отметил Мускат, сообщает 112 Украина

Он сообщил, что освобождены 25 человек. 

Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
ForUm

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