Люди, угнавшие ливийский самолет, начали отпускать пассажиров. Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
«Освобождена первая группа женщин и детей», - отметил Мускат, сообщает 112 Украина.
Он сообщил, что освобождены 25 человек.
Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
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