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Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарное производство в отношении 28 спортсменов сборной России, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи, сообщается на сайте МОК. 

В комитете подчеркнули, что дела открыты не из-за положительных допинг-проб, а из-за манипуляций с ними, передает УНИАН.

В докладе Независимой комиссии ВАДА под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, на который ссылается МОК, отмечается, что было изучено 98 проб, из которых в 28 были обнаружены признаки манипуляции. Они уже отправлены на повторный анализ. 


«МОК выйдет за рамки доклада Макларена и повторно проведет анализ всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи-2014 и Лондоне-2012», - отмечается в сообщении.

При этом имена российских спортсменов не называются.

«На данный момент мы не можем открыть детали (в том числе, имена спортсменов), поскольку идет разбирательство», - рассказали в пресс-службе. 

Напомним, 9 декабря была опубликована вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что с 2011 года в манипуляциях с допинг-пробами участвовали тысячи российских спортсменов.
ForUm

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