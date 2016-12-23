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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции не дал прямого ответа на вопрос о российских военных на Донбассе.

Корреспондент Роман Цимбалюк спросил у Путина, почему он отправил на Донбасс военных якобы защищать русскоязычное население, а также где это прописано в Минских соглашениях, сообщает УНИАН.

Также Цимбалюк спросил у Путина, понимает ли он, что когда пойдет на пенсию, россияне останутся для украинцев оккупантами, так как при участии регулярных российских частей вооруженных сил был оккупирован Крым и часть Донбасса.

«Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране», - сказал Путин.

 
ForUm

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