В Казани задержали пьяного водителя, который разъезжал на автомобиле внутри терминала аэропорта.

Видео его «вояжа» по аэропорту появилось в Интернете.

В описании под ним отмечается, что водитель Руслан Нигматуллин, разрушив все заборы и стены, ворвался в терминал аэропорта Казани и проехал его насквозь.

В здании, которое 40-летний лихач взял на таран, оказались разбиты витражи, повреждена система отопления, разбита мебель. Ущерб составил 6 миллионов рублей.