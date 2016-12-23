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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие несколько дней будет объявлено о начале поставки российского газа в оккупированный Крым. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«По Крыму - одна из проблем Крыма это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым», - сказал он.

Как сообщает РИА «Новости», газопровод «Джанкой-Феодосия-Керчь» протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с оккупированным Крымом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Напомним, в ноябре 2015 года Украина прекратила подачу электроэнергии в аннексированный Россией Крым.
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