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Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области разыскивают мужчину, который пытался сжечь авто в Рахове, и выясняют обстоятельства гибели его сообщника.

По данным пресс-службы облполиции, сегодня, 23 декабря, ночью в полицию поступило сообщение о вторжении на частную территорию в Рахове.

На место происшествия оперативно выехала группа быстрого реагирования, которая выяснила, что двое мужчин около 03:00  проникли во двор дома на улице Партизанской в ​​Рахове и пытались поджечь Audi A6. Эти лица облили машину горючим веществом из пластмассовой бутылки, но не успели ее поджечь, поскольку из дома вышел владелец авто со своим товарищем, который у него гостил.

Злоумышленники попытались убежать, но одного из них удалось задержать. В это время из дома вышел отец владельца Audi A6. Во дворе дома завязалась драка. Умерили мужчин правоохранители с ГБР, они же и вызвали «скорую». Мужчину, который подозревался в попытке поджога, забрали в Раховского районную больницу. Из-за полученных телесных повреждений он умер в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. За такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Второго человека, который причастен к попытке поджога, полиция разыскивает. Следствие продолжается.
ForUm

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