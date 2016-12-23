Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5% и дальнейшего укрепления положительных тенденций в 2017 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со студентами Национального технического университета «Киевский политехнический институт», сообщает УНИАН.

«Мы в этом году будем иметь рост 1,5%», - сказал Гройсман.

Напомним, по данным Госстата, ВВП в третьем квартале текущего года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.

Государственный бюджет на 2017 год предполагает рост экономики Украины на уровне 3%.