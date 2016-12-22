Народный депутат Надежда Савченко будет продолжать заниматься депутатской деятельностью после исключения ее из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом она сказала в Берлине на встрече с журналистами, сообщает Укринформ.

«В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружества с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю», - заявила Савченко.

Нардеп отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены. Сама она «еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустила заочно».

Говоря об исключении из фракции, депутат призналась, что ее политические видения и видения фракции, в которой она находилась, «просто различны».

«Поэтому независимо от моей поездки в Москву, или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы», - сказала Савченко.

Депутат пояснила, что часто имеет разногласия в позициях со «всеми коллегами в парламенте» потому, что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира только на внешние.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада поддержала постановление об исключении Надежды Савченко из состава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.