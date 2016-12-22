также в разделеПолитика
Грицак: Россия отпустит Сущенко, когда ей будет выгодно 27
Нидерланды могут ратифицировать СА с Украиной в январе 18
Меркель о национализации «ПриватБанка»: смелое и необходимое решение 35
Суд разрешил ГПУ забрать в администрации Путина письма Януковича 226
У Лаврова возмутились шутками украинского посла об отравлении «Боярышником» 727
Савченко и дальше будет ездить по миру «со своей позицией» 129
Рада утвердила амнистию-2016 с предложениями Президента 190
Найем не сможет претендовать на должность главы Нацполиции 116
Климкин: Безвиз с ЕС будет весной 61
Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ 114
Посол Германии против «плана Маршалла» для Украины 143
Климкин: После введения виз РФ может устроить провокации 324
Кужель в прямом эфире облила водой Мосийчука 192
Контактная группа в Минске обсудила «формулу Штайнмайера» 94
Луценко пообещал украинцам «горячий» январь и февраль 295
Червоненко: Пусть эта страна горит огнем. Я еще заработаю 523
Йованович советует Украине не воспринимать поддержку США и ЕС как должное 127
Мингарелли: Вопрос принятия Украины в ЕС не стоит на повестке дня 61

Народный депутат Надежда Савченко будет продолжать заниматься депутатской деятельностью после исключения ее из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом она сказала в Берлине на встрече с журналистами, сообщает Укринформ.

«В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружества с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю», - заявила Савченко.

Нардеп отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены. Сама она «еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустила заочно».

Говоря об исключении из фракции, депутат призналась, что ее политические видения и видения фракции, в которой она находилась, «просто различны».

«Поэтому независимо от моей поездки в Москву, или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы», - сказала Савченко.

Депутат пояснила, что часто имеет разногласия в позициях со «всеми коллегами в парламенте» потому, что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира только на внешние.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада поддержала постановление об исключении Надежды Савченко из состава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги
Ботинки зимние