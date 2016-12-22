Верховная Рада поддержала постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего документа №5572 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «Об Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и Межпарламентской ассамблее по освобождению украинского летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко» от 25 декабря 2014 года № 45-VIII237 проголосовали 237 народных депутатов.

Представляя документ в парламенте, председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Владимир Арьев отметил, что этими изменениями предлагается исключить п.2 постановления, в соответствие с которым народный депутат Савченко была вне квот избрана членом постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Внесение изменений к действующему постановлению обуславливается изменениями обстоятельств, при которых его приняли. Когда народный депутат Надежда Савченко на тот момент незаконно удерживалась под стражей на территории РФ по безосновательным обвинениями и очевидным нарушением Российской Федерацией международных стандартов защиты прав и свобод человека. Включение Надежды Савченко в соответствие с указанным ранее постановлением вне квот в состав постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ предоставило ей поддержку этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной мере способствовало ее освобождению и возвращению в Украину», - отметил он.

Парламентарий добавил, что учитывая то, что на сегодняшний день изменились обстоятельства и имеется несоблюдение равенства условий назначения членов Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ и с целью более точного соблюдения положений устава Совета Европы и правил процедуры Парламентской ассамблеи Совета Европы в части формирования состава национальной делегации в ПАСЕ, исходя из пропорционального представительства фракций и групп, народные депутаты Украины, члены Комитета по иностранным делам приняли решение внести на рассмотрение ВРУ соответствующий документ.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Савченко исключили из состава фракции «Батькивщина», но решили не забирать у нее мандат.