МИД РФ обратился к украинским властям с просьбой объяснить действия посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, который опубликовал в соцсетях «веселые картинки», на тему отравления россиян «Боярышником».

Об этом сообщается на странице МИД России в Facebook.

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?» - говорится в сообщении.

В публикации отмечены, в том числе, Президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, МИД Украины, а также посольство Украины в Финляндии.

Напомним, число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека.