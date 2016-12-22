Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания санкцию оштрафовал радиостанцию «Шансон» за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан».



Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.



«Радиостанция «Шансон» получила от Национального совета санкцию штраф (25% от лицензионного сбора – 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова «Тихий океан». В трансляции этой песни видим популяризацию и пропаганду ВМФ государства-агрессора», - написал он в Facebook.

Костинский отметил, что заседание Нацсовета посетили бойцы полка «Азов», которые также озвучили позицию, что трансляция подобных песен недопустима и по факту является пропагандой вооруженных сил и ВМФ страны-агрессора.

Он также напомнил, что на одном из последних заседаний Нацсовет принял к сведению трансляцию радиостанцией «Шансон» песни о «русском спецназе» Арины Крамер.