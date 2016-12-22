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Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя Минздрава региона Татьяну Шкурскую.

«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала собеседница агентства.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска в прошлую субботу, большинство — в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших.
ForUm

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