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Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя Россия сильнее любого потенциального агрессора. Об этом он сказал в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны России, сообщает Радио «Свобода».

«Нам еще многое предстоит сделать, в то же время уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные (факторы. - Ред.), но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», - сказал Путин и повторил: «Любого».

В то же время, как заявил российский президент и главнокомандующий, армия страны должна быть наготове.

«Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости событий происходящих в мире, мы даже не успеем заметить», - добавил Путин.

По его словам, Россия должна «тщательно отслеживать любые изменения в балансе сил и в военно-политической ситуации в мире, особенно вдоль границ России».
ForUm

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