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В государственном бюджете на 2017 год на достройку Подольско-Воскресенского моста в Киеве предусмотрено 1 млрд 250 млн грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на заседании Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

«В частности, предусмотрено 1 млрд 250 млн грн на такой важный объект как Подольско-Воскресенский мост. Это позволит нам укрепить и обезопасить его для того, чтобы начать работы по достройке моста. А планы в этом отношении - решительные», - отметил киевский городской голова.

Он напомнил, что немецкая сторона помогает Киеву привлечь инвесторов для достройки объекта. И потенциально они уже есть.

«Мы продолжаем переговоры и после финансовой и технической экспертиз состояния конструкции, надеюсь, приступим к активной фазе работ. На осуществление такой экспертизы, которая должна завершиться уже весной, немецкая сторона выделила 200 тыс. евро», - подчеркнул Кличко.

Напомним, Кличко поставил задачу открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост в 2019 году.
ForUm

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