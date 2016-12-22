В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

Джугашвили стало плохо на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Он упал, ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева.

С 1991 года принимал участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда.