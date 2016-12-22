также в разделеМир
Рождественскую ярмарку в Берлине открыли после теракта 10
Путин: Россия сильнее любого агрессора 60
В Турции освободили из-под ареста родственников убийцы посла РФ 72
Число жертв отравления «Боярышником» в России выросло до 71 71
В московском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 133
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег 461
Ответственность за убийство посла РФ взяли на себя сирийские повстанцы 64
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 13 человек 31
Число жертв взрыва на рынке пиротехники в Мексике возросло 48
СМИ: У Трампа не включили Россию в список главных угроз США 90
По делу о «Боярышнике» в России арестованы 11 человек 160
ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине 90
Власти Турции связали убийство посла РФ с Гюленом 100
Жертвами взрыва на рынке фейерверков в Мексике стали 29 человек 47
Совет ЕС утвердил визовую либерализацию для Грузии 114
Обнародовано новое видео убийства российского посла в Турции 429
СМИ: Берлинский террорист на свободе, полиция арестовала не того мужчину 198
В Германии неизвестный открыл стрельбу, 1 человек погиб, 2 – ранены 36

В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна, сообщает РИА Новости

Джугашвили стало плохо на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Он упал, ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. 

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева.

С 1991 года принимал участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

460
Теги
Ботинки зимние