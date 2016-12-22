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Уже назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг не будут пересматриваться до конца отопительного сезона в связи с повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей зарплатой будет платить тот размер, который ей назначен», - подчеркнул министр.

Также Рева отметил, что семьи в связи с повышением минимальных заработных плат не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

«Если семье прибавлять, условно говоря, 500-600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги из этой суммы тоже определенный процент, где-то 100-120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, - такого не будет, формульный расчет говорит именно об этом», - заявил Рева.
ForUm

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