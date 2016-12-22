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Высокие процентные ставки, которые «ПриватБанк» держал в последнее время, были связаны с проблемой ликвидности банка. Об этом рассказал новый председатель правления Александр Шлапак, сообщает ЛІГА.net.

«Никаких новых дополнительных комиссий вводиться не будет, могу пообещать это 100%. Что касается процентных ставок, у меня решения нет. Я бы, скажу откровенно, хотел бы их снизить, чтобы уменьшить, на сегодняшний день, расходную часть банка, поскольку сегодня мы имеем ставки выше рынка», - отметил он.

Он подчеркнул, что сегодня у банка проблем с ликвидностью нет. «Банк обеспечен ресурсами таким образом, что ему может позавидовать любой банк в Украине. У нас нет проблем с формированием ресурсов», - добавил Шлапак.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.

 
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