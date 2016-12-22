Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из состава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Сегодня утром враг дважды пытался штурмовать позиции сил антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги.

Президент Петр Порошенко помиловал 9 осужденных, которых Украина в качестве жеста доброй воли передает членам незаконных вооруженных формирований.

За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших в рядах украинских войск нет, 11 военнослужащих получили ранения.

Россия может прибегнуть к провокациям в случае введения Украиной визового режима, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Верховная Рада приняла закон «Об амнистии в 2016 году» с учетом предложений Президента Украины.

Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию без лишней необходимости.

Национализированный «ПриватБанк» оставляет без изменений систему оплаты труда и кадровую политику, заявил председатель правления банка Александр Шлапак.

Минфин сформировал состав наблюдательного совета «ПриватБанка».

От национализации банка-банкрота ПАО КБ «ПриватБанк» больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

В Министерстве финансов уверяют, что система электронных платежей «Приват24» будет работать и в дальнейшем.

Генеральная прокуратура проверяет активистов партии «Братство» и организации «Правый сектор» на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.