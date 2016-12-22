Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из состава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Сегодня утром враг дважды пытался штурмовать позиции сил антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги.
Президент Петр Порошенко помиловал 9 осужденных, которых Украина в качестве жеста доброй воли передает членам незаконных вооруженных формирований.
За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших в рядах украинских войск нет, 11 военнослужащих получили ранения.
Россия может прибегнуть к провокациям в случае введения Украиной визового режима, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
Верховная Рада приняла закон «Об амнистии в 2016 году» с учетом предложений Президента Украины.
Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Россию без лишней необходимости.
Национализированный «ПриватБанк» оставляет без изменений систему оплаты труда и кадровую политику, заявил председатель правления банка Александр Шлапак.
Минфин сформировал состав наблюдательного совета «ПриватБанка».
От национализации банка-банкрота ПАО КБ «ПриватБанк» больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
В Министерстве финансов уверяют, что система электронных платежей «Приват24» будет работать и в дальнейшем.
Генеральная прокуратура проверяет активистов партии «Братство» и организации «Правый сектор» на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.
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