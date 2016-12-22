Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что в Минске снова обсуждалась так называемая «формула Штайнмайера», которая предусматривает закрепление специального статуса для Донбасса. Об этом Сайдик сказал в среду на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

«В политических вопросах дискуссия концентрировалась, как и ранее, на обсуждении вопросов, связанных с так называемой «формулой Штайнмайера». Рабочая группа по вопросам безопасности на сегодняшнем заседании сконцентрировала свое внимание на проблемах соблюдения режима прекращения огня, отвода сил и средств, а также обеспечения безопасности в районах пунктов пропуска», - отметил он, сообщает УНИАН.

Также Сайдик сказал, что «формула Штайнмайера» обсуждается очень подробно в «нормандском формате». Он рассказал, что во время переговоров могут быть взаимные уступки между сторонами, но не пояснил, о чем именно идет речь.

По словам Сайдика, стороны на переговорах обменялись мнениями относительно правового урегулирования вопросов, касающихся возобновления подачи водоснабжения и выплаты платежей. Также обсуждались вопросы энергоснабжения в Донецкой и Луганской областях. «Я рад, что несмотря на блокирование работы экономической подгруппы, процесс в этой группе не стоит на месте», - сказал Сайдик. При этом он не уточнил, кто именно блокирует работу подгруппы ТКГ по экономическим вопросам.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября министры иностранных дел Германии и Франции также призвали Украину предоставить особый статус Донбассу, принять закон о выборах на этих территориях и амнистировать членов незаконных вооруженных формирований.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без выполнения Россией своих обязательств в сфере безопасности на Донбассе, Украина не сделает ни шага вперед.