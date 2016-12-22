За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций украинских военных на всех направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском – из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Новогригорьевке. Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки зафиксирован также огонь из вооружения БМП», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, из гранатометов НВФ обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

На донецком направлении НВФ из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия неоднократно в течение дня вели огонь по нашим позициям вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.