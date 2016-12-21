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Ситуация на валютном рынке остается стабильной после проведения Национальным банком валютной интервенции 20 декабря. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя НБУ Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

«В первые дни недели временное психологическое давление на курс гривни производили новости о «ПриватБанк», но ситуация нормализовалась. В целом фундаментальные рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Благодаря дальнейшему поступлению выручки от экспорта зерновых на рынке сохраняется достаточно высокое предложение валюты. Также этому способствует ценовая конъюнктура на другие товары украинского экспорта, в частности сталь и железную руду», – отметил он.

В то же время, по словам Чурия, в случае, если временные факторы вновь начнут определять ситуацию на валютном рынке, Национальный банк готов к сглаживания чрезмерных колебаний.

Напомним, 20 декабря, Нацбанк провел аукцион по продаже иностранной валюты в объеме 28 миллионов долларов.
ForUm

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