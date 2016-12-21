Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался прогнозировать, какой будет политический сезон в 2017 году, однако отметил, что первые два месяца будут «горячими».

«Когда я вступал в должность, я сделал себе за правило, хотя не всегда так получается, меньше прогнозировать - больше отчитываться по результатам», - рассказал генпрокурор, сообщает УНИАН.

«У нас будут горячими январь и февраль. Это я вам точно обещаю. А вот прогнозы, пусть вам дают другие люди», - добавил Луценко.