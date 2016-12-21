Киевский городской совет не будет отменять решение о запрете продажи алкоголя в ночное время, несмотря на то, что Киевское областное отделение АМКУ назвало запрет незаконным.

Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец сообщил, что за время запрета, количество преступлений, совершенных в столице в состоянии алкогольного опьянения, существенно снизилось, сообщает УНИАН.

А решение АМКУ Белоцерковец назвал исключительно просьбой. Впрочем, советник мэра отметил, что Киевсовет готов повторно принять запрет, если АМКУ потребует обжаловать его в суде.

Как ранее сообщал ForUm, 20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета признала незаконным решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в ночное время и обязала отменить это решение.