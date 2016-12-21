также в разделеСтолица
Во время сноса МАФов на КПИ пострадали 5 человек 36
В Киеве возле КПИ разгромили МАФы 481
Полиция задержала вооруженного киевлянина, закрывшегося в своей квартире 34
Киев проведет техэкспертизу театра на Андреевском 21
В Киеве полиция пытается задержать злоумышленника, закрывшегося в своей квартире 69
Ночью в Киеве горел завод 60
В Киеве произошла перестрелка с участием патрульных 145
В Киеве появится переулок Параджанова 84
АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью 27
Заболеваемость гриппом в Киеве на этой неделе значительно повысится 38
Полиция в ближайшие дни усилит охрану центра Киева 22
В Киеве зажгли огни главной елки страны 40
В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке страны 157
Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица 45
В Киеве задержали группировку, которая подделывала паспорта 50
В киевских отделениях «ПриватБанка» и возле банкоматов особого ажиотажа нет 85
РИА Новости заявило о нападении на киевский офис 468
Киевский чиновник, подписавший договор с фирмой сына, отделался штрафом 43

Киевский городской совет не будет отменять решение о запрете продажи алкоголя в ночное время, несмотря на то, что Киевское областное отделение АМКУ назвало запрет незаконным.

Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец сообщил, что за время запрета, количество преступлений, совершенных в столице в состоянии алкогольного опьянения, существенно снизилось, сообщает УНИАН.

А решение АМКУ Белоцерковец назвал исключительно просьбой. Впрочем, советник мэра отметил, что Киевсовет готов повторно принять запрет, если АМКУ потребует обжаловать его в суде.

Как ранее сообщал ForUm, 20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета признала незаконным решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в ночное время и обязала отменить это решение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние