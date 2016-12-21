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Скоростной поезд Интерсити+ осуществит свой первый рейс из Киева в Перемышль 23 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

Ведомство отмечает, что получило подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда Интерсити + № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

Новый поезд будет курсировать ежедневно составом скоростного электропоезда производства Hyundai Rotem. Поезд будет преодолевать расстояние из столицы Украины в Перемышль за 7 ч. 40 мин, а обратно - за 7 ч. 07 мин.

Поезд будет отправляться со станции Киев - Пассажирский в 06:45 и прибывать в Перемышль в 13:25. Интерсити+ будет делать остановки на станциях Святошин, Коростень, Подзамче и Львов.

Обратно из Перемышля скоростной поезд Интерсити + будет отправляться в 14:26 и прибывать в Киев в 22:33.

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн.

Стоимость проезда в гривнях будет зависеть от курса евро на день оформления проездного документа (указана стоимость проезда в гривнях рассчитана по курсу 1 евро = 27,5099 грн, по состоянию на 20 декабря 2016 года).

Билеты на новый поезд Интерсити + № 705/706 Киев - Львов - Перемышль уже в продаже.
ForUm

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