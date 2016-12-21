Суд арестовал почти 600 тыс. долларов США, которые были изъяты во время обысков в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств бывшими должностными лицами АБ «Укргазбанк». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Осуществляется предварительное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств бывшими должностными лицами АБ «Укргазбанк» в размере 140 млн грн по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах)», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что расследуется деятельность должностных лиц АБ «Укргазбанк» в период 2008-2010 годов.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков, по результатам которых, среди прочего было изъяты денежные средства.

«На данные денежные средства в наличной форме в сумме почти 600 тыс. долларов США, изъятые в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества, по инициативе Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом Киева наложен арест», - сообщили в ГПУ.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, силовики провели обыски по данному делу 14 декабря.