также в разделеОбщество
В мэрии Энергодара проводят обыски 16
Журналистка: На одного освобожденного из плена приходится по нескольку «освободителей» 25
Украинцев просят воздержаться от поездок в РФ: пытаются вербовать 54
Порошенко наградил 72 бойцов АТО 12
Дело патрульного Олийныка направили в суд 40
Шлапак: Система оплаты труда и кадровая политика «ПриватБанка» не изменятся 20
Журналист: Фискалы с размахом отгуляли корпоратив 195
РФ прислала на Донбасс очередной гумконвой 27
Отчет: Российские хакеры отслеживали артиллерию ВСУ через устройства на Android 66
НВФ уже не пытаются атаковать украинские позиции на Светлодарской дуге 45
В очередях на границе с Польшей стоят 1100 автомобилей 94
Шлапак: «ПриватБанк» успешно стабилизирован 48
Американские беспилотники оказались неэффективными в войне на Донбассе 92
Порошенко помиловал 9 осужденных, которых планируют передать НВФ 36
НВФ продолжают обстрелы по всей линии фронта 30
21 декабря. Картина дня 142
Контактная группа во время скайп-встречи 23 декабря обсудит освобождение заложников 25
Обещанные 30-градусные морозы завтра в Украину не придут 153

Суд арестовал почти 600 тыс. долларов США, которые были изъяты во время обысков в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств бывшими должностными лицами АБ «Укргазбанк». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Осуществляется предварительное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств бывшими должностными лицами АБ «Укргазбанк» в размере 140 млн грн по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах)», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что расследуется деятельность должностных лиц АБ «Укргазбанк» в период 2008-2010 годов.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков, по результатам которых, среди прочего было изъяты денежные средства.

«На данные денежные средства в наличной форме в сумме почти 600 тыс. долларов США, изъятые в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества, по инициативе Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом Киева наложен арест», - сообщили в ГПУ.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, силовики провели обыски по данному делу 14 декабря.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

127
Теги
Ботинки зимние