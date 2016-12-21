В крупнейшей пустыне мира Сахаре впервые за 37 лет выпал снег, пишет Тhе Тelegraph.

Снег выпал в алжирском городке Аин-Сефра, который расположен на высоте 1000 м над уровнем моря и окружен Атласскими горами. Этот поселок называют «Воротами пустыни».

Отмечается, что снег пролежал около одного дня, передает 112 Украина.

Фотограф Карим Бучетата, которому удалось зафиксировать это явление, рассказывает, что все были потрясены увиденным в пустыне снегом.

За все время наблюдений в Сахаре снег выпадал два раза. Впервые это произошло 18 февраля 1979 года в Аин-Сефре, тогда снежная буря длилась около получаса.