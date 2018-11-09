В пятницу, 9 ноября, в центре Мельбурна мужчина на авто въехал в здание торгового центра, машина загорелась. После этого злоумышленник напал на полицейских и прохожих с ножом.

Полиция Австралии квалифицировала атаку как теракт.

Против нападавшего было применено табельное оружие, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, где он вскоре умер, сообщает «Новое Время».

В результате нападения террориста один человек погиб, двое раненых находятся в больнице в критическом состоянии.

«Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но, конечно, рассматриваем нападение, как связанное с терроризмом», - сказал комиссар полиции Грэм Эштон.

По словам правоохранителя, мужчина был сомалийского происхождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции.