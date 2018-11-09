На фоне шпионского скандала с задержанием отставного полковника австрийской армии за шпионаж в пользу Москвы посол Австрии в России вызван в МИД РФ, сообщает Укринформ.

«Посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер вызван в МИД РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет.

Из-за этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в РФ.