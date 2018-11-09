Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с Президентом Петром Порошенко.

Это «Украинской правде» подтвердил митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии.

В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.

«Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным», - говорится в объявлении.

В то же время митрополит Александр, не смог подтвердить, будет ли присутствовать на встрече митрополит Онуфрий.

Информацию отказались комментировать в канцелярии Киевской митрополии.

Украинская правда обратилась по комментарий в пресс-службу администрации президента. В ведомстве пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу. Информация проверяется.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать в Украине.

В свою очередь в УПЦ МП отметил, что это заявление Главы государства вызывает недоумение.