Президент Петр Порошенко заявляет, что Русской православной церкви нечего делать в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что власть в Украине четко разделяет принцип невмешательства государства в церковную деятельность, особенно это касается иностранного государства, вмешательства которой постоянно происходило последние годы.

«Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? Путин сказал, что Россия держится на двух столпах - на РПЦ и на ядерном оружии. Мы должны выводы из этого делать, разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить РПЦ в Украине?» - отметил Глава государства.

«Вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - добавил Президент.

Глава государства напомнил, что находясь с визитом в Стамбуле, подписал историческое Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое является документом в поддержку создания единой поместной православной церкви в Украине. Президент выразил надежду, что проведение объединительного Собора церковные иерархи Украины и Вселенского Патриархата не будут откладывать, и после избрания предстоятеля Украинской церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости.

«Появление в Украине независимой православной церкви, признанной Вселенским патриархом, сравнивают с провозглашением 27 лет назад государственной независимости. И это правда. Для нас это вопрос такого же веса, как безвиз, как Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша борьба за членство в НАТО и ЕС», - отметил Порошенко.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов заявил, что недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским епископатом, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они принадлежали раньше, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий.