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Украинская православная церковь Московского патриархата является единственной канонически признанной, поэтому заявление Президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви, в том числе, священнослужителям Украинской православной церкви, нужно покинуть страну, вызывает недоумение, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Когда господин Порошенко говорит, что Русской православной церкви нечего делать в Украине, он что имеет в виду, кого? В Украине существует одна каноническая православная церковь. И называется она - Украинская православная церковь, ее предстоятель, блаженнейший митрополит Онуфрий, ее духовенство и миряне - это граждане Украины. Украинский президент их имеет в виду, миллионы украинских граждан?», - написал он на своей странице в Telegram, сообщает ТАСС.

В свою очередь, источник в Русской православной церкви заявил, что заявления главы украинского государства являются дискриминацией по религиозному признаку и могут спровоцировать массовую эмиграцию из страны.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявляет, что Русской православной церкви нечего делать в Украине
ForUm

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