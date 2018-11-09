Вблизи Львова в результате столкновения погибли мотоциклист и велосипедист, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 15:30 на автодороге Западный обход Львова возле села Рясное Яворивского района.
Как установили полицейские, произошло столкновение мотоциклиста с велосипедистом, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.
Сейчас полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время