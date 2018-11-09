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Вблизи Львова в результате столкновения погибли мотоциклист и велосипедист, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 15:30 на автодороге Западный обход Львова возле села Рясное Яворивского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение мотоциклиста с велосипедистом, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
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