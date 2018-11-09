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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в РФ из-за задержания полковника австрийской армии по подозрению в работе на российскую военную разведку, сообщает Укринформ.

Кнайссль, узнав вечером в четверг от министра обороны об инциденте, сразу отменила свой запланированный визит в Россию.

Также в министерство был вызван представитель российского посольства.

Напомним, австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет.
ForUm

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