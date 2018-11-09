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Президент Украины Петр Порошенко негативно воспринял заявление об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом он заявил в «1+1», передает ТСН.

«Я с Президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение», - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что его заявление об увольнении лежит на столе у Порошенко. Президент его рассмотрит, как только вернется из рабочей поездки из-за границы.

Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.

Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов. 

Он счел это «вотумом доверия».

7 ноября Луценко передал заявление об отставке Президенту Петру Порошенко.
ForUm

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