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Группа неизвестных активистов разместила по всему Лондону сатирические билборды, посвященные празднованию «вклада» российской военной разведки и президента Владимира Путина в Brexit.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Агентство напоминает, Великобритания заявила, что не нашла доказательств вмешательства России в референдум 2016 по Brexit.

Москва неоднократно отрицала обвинения, тогда как противники Brexit указывали на возможную роль Крмеля.

На билбордах изображен президент России, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: «Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit». Буква «R» в слове «Brexit» развернута и напоминает русскую «Я».

Кроме того, на одном из билбордов фигурирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, изображенный в виде российского десантника.

Группа анонимов, которая утверждает, что стоит за билборд-кампанией, говорит, что она является «группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit».

«Группа надеется преодолеть недавнюю неоправданную негативную «славу» ГРУ, разместив рекламу, которая подчеркивает ее роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС», - говорится в заявлении анонимов, которые называют себя «Гордый медведь». Как известно, Великобритания обвиняет офицеров ГРУ в отравлении бывшего двойного российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери Юлии.

Анонимы в своем Twitter также опубликовали видео, на котором Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аррона Бэнкса.

На своем сайте «Гордый медведь» объявил сбор средств для размещения большого рекламного щита на станции Ватерлоо. Для достижения цели необходимо собрать 55 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
ForUm

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