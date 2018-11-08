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Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро.

Согласно тексту соглашения, помощь будет предоставлена двумя траншами по 500 миллионов евро при выполнении условий программы с Международным валютным фондом и положительной оценке прогресса, достигнутого в отношении макроэкономических и структурных реформ от Еврокомиссии, сообщает УНИАН.

В соглашении отмечается, что помощь реализуется с пониманием того, что органы власти Украины и в дальнейшем будут уважать эффективные демократические механизмы, в частности, многопартийную парламентскую систему, верховенство закона и гарантировать уважение к правам человека.

«Общий размер кредитного соглашения – 1 миллиард евро. Он будет предоставлен нам двумя траншами. Для первого транша мы уже выполнили все технические условия, которые изложены в меморандуме», - сказала исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект.

По ее словам, ставка по данному соглашению составит не более 3% годовых, срок - не более 15 лет, а получение первого транша при ратификации соглашения возможно уже в этом году.

Как сообщал ForUm, Совет Европейского Союза 26 июня утвердил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

В августе Украина согласовала с ЕС условия получения помощи.

14 сентября Президент Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине. 
ForUm

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