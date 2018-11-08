В организации «АвтоЕвроСила» раскритиковали принятый Верховной Радой закон №8487, которым снижается стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Коротко. Закон приняли с правками автоолигархов, против народа. Все области готовятся к всеукраинской акции протеста для ветирования этого закона Президентом», – говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.