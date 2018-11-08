В организации «АвтоЕвроСила» раскритиковали принятый Верховной Радой закон №8487, которым снижается стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
«Коротко. Закон приняли с правками автоолигархов, против народа. Все области готовятся к всеукраинской акции протеста для ветирования этого закона Президентом», – говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.
Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
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