Предприниматель и директор Института свободных экономических зон Павел Климец оказал поддержку Международному юношескому конкурсу-фестивалю классического танца «Гран-При Киев 2018» и программе «Шагаем в страну здоровья», которые проводит Благотворительный фонд UWCF (United World Cultures Foundation, «Объединение мировых культур»). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В 2018 году UWCF в соорганизации с народным артистом Украины, художественным руководителем Киевского государственного хореографического училища Нобухиро Терада провели IV Международный конкурс-фестиваль «Гран-При Киев», в котором приняли участие 65 участников из Германии, Италии, Испании, Норвегии, Турции, Японии, Южной Кореи, США и Украины. Зрителями фестиваля стали особые детки из Общественной организации «Родына», дети, посещающие Центр ранней социальной реабилитации детей-инвалидов, а также лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, семьи участников АТО и юные гости с Востока Украины.

Кроме того, благодаря поддержке Павла Климца Фонд успешно реализует программу «Шагаем в страну здоровья», в рамках которой воплощает Всеукраинский проект «Дарю заботу», во время которого квалифицированные врачи-оптометристы проводят бесплатное обследование остроты зрения, измеряют внутриглазное давление и консультируют население, а ТМ «Люксоптика» бесплатно изготавливает очки по индивидуально выписанными во время проекта рецептам. В 2017-2018 годах программа была реализована для сельских жителей Ружинского района Житомирской области и жителей Николаевской городской объединенной территориальной громады Донецкой области. Сейчас по выписанным рецептам изготавливаются очки для 318 человек.

Кроме того, благодаря поддержке Павла Климца, в третьем квартале 2018 года проведены две акции «Найди время для себя» для жителей упомянутых общин, во время которых столичные врачи бесплатно проводили ультразвуковое исследование брюшной полости, органов мочеиспускания, щитовидной железы, лимфоузлов, системы женских репродуктивных органов. Ультразвуковую диагностику прошли 159 жителей Донецкой и 239 жителей Житомирской областей.

Благотворительный фонд «Объединение мировых культур» с 2015 года осуществляет программы, направленные на воспитание здорового поколения, поддержку здорового образа жизни и предоставление детям возможности всестороннего развития. «Благодаря постоянной помощи Павла Климца, Фонд имеет возможность реализовывать множество благотворительных проектов и акций по направлениям «культура и искусство», «медицина и здравоохранение», «наука и образование», «спорт», а также оказывать благотворительную помощь отдельным заведениям, учреждениям и организациям, работающим с детьми, и нуждающимся частным лицам», - отметили в UWCF.

Павел Климец - украинский предприниматель, меценат, основатель и директор Института свободных экономических зон. Деятельность Института направлена на содействие созданию и развитию специальных (свободных) экономических зон, промышленных и технологических парков в регионах Украины, на совершенствование инвестиционного климата, укрепление местного самоуправления и развитие территориальных общин.