Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о снижении порога безналоговых пересылок со €150 до €100 для одного получателя-физлица.

За законопроект №9260 проголосовали 233 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает «Новое Время».

Данный законопроект предусматривает с 2019 года взыскание налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент €100. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го – для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более €150, после окончания этого срока – €100.

Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Напомним, Кабинет Министров предложил ужесточить налогообложение посылок из-за рубежа.