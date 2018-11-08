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Президент Петр Порошенко призвал европейских лидеров сохранить санкции против страны-агрессора России из-за невыполнения ею Минских договоренностей и отсутствия с ее стороны шагов, которые бы способствовали установлению мира в Украине. Об этом он завил во время общения с журналистами в Хельсинки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я призвал лидеров Европы обязательно мобилизоваться, обеспечить единство и продлить санкции против Российской Федерации в связи с отсутствием какого-либо прогресса в имплементации Минских договоренностей, обеспечении режима твердого прекращения огня и вывода российских войск и российской артиллерии с украинской территории, обеспечить прогресс в части освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в тюрьмах России и на территории оккупированного Крыма», - сказал Порошенко.

«И я почувствовал мощную и полную поддержку Украины со стороны Европейского Союза», - констатировал он.

Президент также отметил, что принял участие в работе 25-го Конгресса Европейской народной партии. По его словам, основной темой общения участников был вопрос мира. «Позиция была абсолютно одна: как нам сохранить мир, как нам обеспечить единство Европейского Союза», - сказал Президент.
ForUm

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